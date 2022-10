Verstappen zwaar teleurgesteld na brandstofblunder Red Bull

Max Verstappen is zwaar teleurgesteld omdat hij zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie na teamorders moest afbreken en zich slechts als achtste kwalificeerde voor de GP van Singapore. “Dit is natuurlijk helemaal kut”, reageerde de wereldkampioen van Red Bull nog steeds woedend bij Viaplay. “Je vult de auto voor vijf ronden en wil zes ronden doen. Die logica klopt natuurlijk niet.”

De Red Bull-coureur was bezig aan een snelle laatste ronde in de kwalificatie, maar werd door het team naar binnen geroepen voordat hij zijn ronde kon afmaken. Volgens zijn team zou de wagen van Verstappen anders te weinig brandstof hebben gehad en dat levert een straf op.

Verstappen ziet zijn kansen op een goede uitslag flink slinken nu hij op de achtste plek moet starten zondag. “Het wordt hier een lastig verhaal. Alles wordt hier heet als je achter een andere auto rijdt. Je banden worden warm. Op dit moment denk ik dat ik even naar het hotel moet gaan en tot rust moet komen, want nu heb ik er niet zo veel zin in.”