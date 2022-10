Wolff eist ferm optreden FIA bij overschrijden budgetplafond

Teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team Mercedes vindt dat de internationale autosportfederatie FIA “krachtig moet optreden” als het klopt dat teams het budgetplafond van 2021 hebben overschreden. “Dat kostenplafond is een van de belangrijkste regels die is ingevoerd om een eerlijker speelveld te creëren. Het is van groot belang dat deze regels worden nageleefd”, aldus Wolff op motorsport.com. “Het lijkt me dat FIA-voorzitter Mohammed Bin Sulayem nu leiderschap en integriteit moet tonen.”

Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport en het Duitse blad Auto, Motor und Sport hebben met name Red Bull Racing, het team van wereldkampioen Max Verstappen, en Aston Martin meer uitgegeven dan de maximaal toegestane 145 miljoen dollar om de auto’s te ontwikkelen en tijdens het jaar te verbeteren. In het geval van Aston Martin zou het gaan om een kleine overtreding, maar bij Red Bull zou er sprake zijn van een forse overschrijding.

Op overtredingen van de financiële regels staan sancties, die in zwaarte variëren van een boete of puntenaftrek en in het ergste geval uitsluiting van de Formule 1.

“Ik heb op dit moment geen informatie of Red Bull in overtreding is en om hoeveel geld het gaat, maar het is een publiek geheim in de paddock dat er één team is dat het budget heel fors heeft overschreden”, aldus Wolff.

Teambaas Christian Horner van Red Bull ontkende vrijdag na de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Singapore dat zijn renstal meer heeft uitgegeven dan toegestaan. “We hebben alle financiële gegevens in maart ingeleverd bij de FIA. Ik denk dat onze uitgaven onder de grens zijn gebleven, maar het is aan de FIA om daarover te oordelen”, zei hij.

De FIA meldde in een korte verklaring dat het de laatste hand legt aan de financiële gegevens die de teams over het jaar 2021 hebben ingeleverd. “Eventuele overtredingen zullen worden behandeld volgens de formele procedures die in het reglement zijn vastgelegd”, aldus de FIA, die niet inging op de verdachtmakingen aan het adres van Red Bull en Aston Martin.