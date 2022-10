Ethiopische wint marathon Londen na val, Kipruto de beste man

De Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw heeft op bijzondere wijze de marathon van Londen gewonnen. De 23-jarige Yehualaw kwam na ruim 30 kilometer lopen ten val, maar was snel weer op de been en hervond de aansluiting met de kopgroep. De Ethiopische trok vervolgens zo hard door, dat uiteindelijk niemand haar meer kon volgen.

Yehualaw won zo ook haar tweede wedstrijd over 42,195 kilometer. In april zegevierde ze al in Hamburg in 2.17.23. In Londen was ze na haar val 3 seconden langzamer. De Ethiopische kwam op The Mall, vlak bij Buckingham Palace, solo over de finish in 2.17.26.

Bij de mannen zegevierde Amos Kipruto. De 30-jarige Keniaan, eerder dit jaar tweede achter zijn landgenoot Eliud Kipchoge op de marathon van Tokio, liep de laatste kilometers alleen op kop. Kipruto klokte 2.04.39. Vorige week scherpte Kipchoge in Berlijn zijn wereldrecord op de klassieker over 42,195 kilometer aan tot 2.01.09.