Handbalsters sluiten Golden League af met zege op Zwitserland

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste editie van de Golden League afgesloten met een riante overwinning op Zwitserland. Oranje won in de Deense stad Aarhus met 38-25. Angela Malestein viel op met dertien treffers.

De ploeg van de Zweedse bondscoach Per Johansson verloor zaterdag nog ruim van Noorwegen (19-27). Op donderdag was er een zege van 30-22 op gastland Denemarken.

De Golden League is een samenwerking die Nederland, Noorwegen en Denemarken zijn aangegaan. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn. De eerste editie stond voor het Nederlands team vooral in het teken van de voorbereiding op het EK, dat in november in Noord-Macedoniƫ, Sloveniƫ en Montenegro wordt gehouden.

Johansson kon tegen het zwakke Zwitserland geen beroep doen op Inger Smits. De opbouwspeelster was door haar rug gegaan. Hij stelde wel weer de routiniers Estavana Polman en Malestein op, die ontbraken tegen Noorwegen. Op doel kreeg Rinka Duijndam de kans zich te onderscheiden.