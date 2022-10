De hockeyers van Pinoké hebben bij hun debuut in de Euro Hockey League meteen de finaleronde gehaald met de beste acht ploegen. De club uit Amstelveen boekte in de kwalificatieronde in Hamburg twee overwinningen.

Op een denderende zege zaterdag van 16-0 tegen Slavia Praag volgde zondag winst met 3-1 op de Engelse kampioen Old Georgians. De treffers voor Pinoké kwamen op naam van Marlon Landbrug, Sébastien Dockier en Miles Bukkens.

De finaleronde met acht ploegen is volgend jaar Pasen.