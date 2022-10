Jos Verstappen: tweede wereldtitel Max kan wachten

Jos Verstappen kan ermee leven als zijn zoon Max niet deze zondag al in de Grote Prijs van Singapore zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 verovert. “Het maakt mij niet uit of het hier gebeurt, volgende week in Japan of daarna in Austin. Als het maar gebeurt”, zei de oud-Formule 1-coureur bij Viaplay. “Hier is het allerbelangrijkste de finish halen en punten pakken.”

Verstappen kan op het circuit van Marina Bay al het kampioenschap veiligstellen, op vijf races van het einde van het seizoen. De coureur van Red Bull moet dan winnen en 22 punten meer scoren dan zijn rivaal bij Ferrari, Charles Leclerc. De Monegask mag dan niet hoger eindigen dan de achtste of negende plaats.

In Singapore vertrekt Leclerc echter van poleposition en start Verstappen pas vanaf de achtste plek. De start van de race in de Aziatische stadstaat is met ruim een uur uitgesteld vanwege de regen. Verstappen senior hoopt dat de baan straks niet al te zeer is opgedroogd, want zijn zoon is een erkend regenrijder. “Het is voor Max niet erg dat het vochtig is. Hij weet doorgaans heel snel waar de droge plekken liggen. Het wordt in ieder geval een spannende race.”