Mercedes-coureur Russell start uit pits vanwege motorwissel

De Britse coureur George Russell start de Grote Prijs van Singapore vanuit de pits. Russell heeft een nieuwe motor in zijn Mercedes gekregen en ook diverse andere onderdelen zijn vervangen. Omdat dit gebeurde na de kwalificatie van zaterdag, moet de Brit uit de pitsstraat starten.

De 24-jarige coureur was in de kwalificatie vanwege problemen met de remmen niet verder gekomen dan de elfde plaats. Mede daarom besloot Mercedes om Russell in Singapore een nieuwe motor te geven. Hij heeft het maximaal toegestane aantal al overschreden, maar heeft nu een extra motor tot zijn beschikking voor de resterende races van het seizoen. Het gaat vermoedelijk dan ook om een strategische keuze van Mercedes.

WK-leider Max Verstappen, winnaar van de laatste vijf grands prix, start om 14.00 uur vanaf de achtste startplek. De Nederlander moest in de kwalificatie zijn laatste snelle ronde afbreken, omdat Red Bull er achter kwam dat het te weinig brandstof in de auto van Verstappen had getankt. Verstappen was daar behoorlijk pissig over. Ferrari-coureur Charles Leclerc staat op poleposition, met Sergio PĂ©rez van Red Bull naast zich op de voorste startrij.