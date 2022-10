Pérez moet vrezen voor straf na ”beste race ooit” in Formule 1

Sergio Pérez heeft zich kort na zijn overwinning in de Grote Prijs van Singapore gemeld bij de wedstrijdjury. De Formule 1-coureur van Red Bull heeft zich volgens de stewards niet gehouden aan de regels die gelden tijdens een neutrale periode in de wedstrijd. Hij zou te dicht achter de safetycar hebben gereden en niet de voorgeschreven tien autolengtes hebben aangehouden. Hij kan daarvoor een straf krijgen.

Pérez haalde bij de start de van pole gestarte Charles Leclerc (Ferrari) in en wist in een chaotische race met veel onderbrekingen als eerste te finishen met ruim 7,5 seconden voorsprong op Leclerc, die als tweede over de meet kwam.

De Mexicaan leek zich niet bewust van een fout. “Ik heb geen idee wat er aan de hand is”, zei hij na de race, die hij zelf betitelde als “mijn beste ooit”. “Ik heb de race gecontroleerd, terwijl het heel moeilijk was de banden op te warmen. De laatste ronden waren zo intens. In de auto voelde ik het niet, maar toen ik eruit stapte wel. Ik heb echt alles gegeven voor deze overwinning.”