Portugees Oliveira wint MotoGP-race in de regen in Thailand

De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft in de regen de Grote Prijs van Thailand in de MotoGP gewonnen. De 27-jarige KTM-coureur ging het beste om met de uitdagende omstandigheden op het circuit van Buriram. WK-leider Fabio Quartararo eindigde na een slechte start buiten de punten en zag zijn voorsprong op de Italiaan Francesco Bagnaia, die als derde werd afgevlagd, slinken tot 2 punten.

Vanwege de overvloedige regenval werd de start van de MotoGP-race een paar keer uitgesteld. Eerder op de dag was de race in de Moto2 al voortijdig afgebroken, omdat het vanwege het water op de baan te gevaarlijk was om te racen.

De Italiaan Marco Bezzecchi stond voor het eerst op poleposition. Bezzecchi nam risico bij de start en ging heel wijd in de eerste bocht, maar behield desondanks de leiding. Hij moest van de wedstrijdleiding echter een plek inleveren, omdat hij te ver buiten de baan was gegaan. Bezzecchi droeg daarom de leiding over aan Ducati-coureur Jack Miller.

De Australiër reed een tijdje aan kop, maar kon de ontketende Oliveira niet achter zich houden. De Portugees boekte zijn tweede zege van het seizoen. Hij had ook al de GP van Indonesië gewonnen. Miller eindigde als tweede, voor zijn teamgenoot Bagnaia.

Wereldkampioen Quartararo had zich als vierde gekwalificeerd, maar ging direct na de start bijna onderuit en viel ver terug. Hij kwam niet verder dan de zeventiende plaats. Met nog drie grands prix te gaan, ligt de strijd om de wereldtitel daarom weer helemaal open. De Franse Yamaha-coureur heeft nog maar 2 punten voorsprong op Bagnaia en 20 punten op de Spanjaard Aleix Espargaro, die als elfde finishte in Thailand. De volgende race is over twee weken in Australië, daarna volgen grands prix in Maleisië (23 oktober) en in de Spaanse stad Valencia (6 november).