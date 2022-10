Start Formule 1-race Singapore uitgesteld wegens zware regenval

De start van de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 is uitgesteld vanwege zware regenval op het stratencircuit Marina Bay. De oorspronkelijke starttijd was 14.00 uur Nederlandse tijd, het ziet ernaar uit dat de nieuwe starttijd ruim een uur later wordt, dus na 15.00 uur.

Het kwam een uur voor de geplande start met bakken uit de hemel in de Aziatische stadstaat. Al gauw stond het circuit blank en het was daarmee niet te berijden voor de Formule 1-auto’s. De wedstrijdleiding schortte de opstartprocedure op, maar heeft inmiddels bepaald dat het klaarmaken van de auto’s kan beginnen omdat het is gestopt met regenen. De opwarmronde is nu gepland 15.05 uur.

Charles Leclerc start in zijn Ferrari van poleposition, met Sergio PĂ©rez van Red Bull vanaf de tweede startpositie op de voorste startrij. Regerend wereldkampioen Max Verstappen vertrekt in zijn Red Bull vanaf de achtste plaats. Hij moest zaterdag zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie afbreken omdat hij anders te weinig brandstof in zijn auto zou overhouden. De Nederlander heeft een theoretische kans op de wereldtitel, maar dan moet hij wel winnen en 22 punten meer scoren dan Leclerc.

Fernando Alonso (Alpine) zal zijn 350e Formule 1-race rijden en wordt daarmee recordhouder met meeste grands prix. Hij start vanaf de vijfde plek.