Tennisser Middelkoop wint dubbelspel in Tel Aviv

Tennisser Matwé Middelkoop heeft op het toernooi van Tel Aviv zijn tweede titel van dit jaar in het dubbelspel gewonnen. De 39-jarige Nederlander versloeg samen met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India het koppel Santiago Gonzalez uit Mexico en Andres Molteni uit Argentinië: 6-2 6-4.

Middelkoop won eerder dit jaar het dubbelspel op het toernooi van Rotterdam, samen met Robin Haase. Daarna verloor hij met drie verschillende dubbelpartners nog een finale. Met Pablo Andujar greep hij naast de titel in Genève, met Luke Saville in Eastbourne en met Bopanna in Hamburg.

Middelkoop en Bopanna wonnen meteen de opslagbeurt van hun tegenstanders en liepen in de eerste set uit naar 4-0. Met twee eigen opslagbeurten grepen ze vervolgens de set. In de tweede set had het duo aan één break genoeg voor de zege.