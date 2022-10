Tweede toernooizege beachvolleybalsters Stam en Schoon

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben hun tweede titel van dit jaar op de Pro Tour veroverd. In de finale van het Elite 16-toernooi van Parijs was het Nederlandse koppel in twee sets te sterk voor Tina Graudina en Anastasija Samoilova uit Letland: 21-16 22-20.

Bij hun eerste toernooizege, eind maart in het Mexicaanse Rosarito, waren de Letse vrouwen ook al hun tegenstander. Stam en Schoon speelden in de weken erna nog twee keer een finale, maar maakten in Parijs een einde aan een serie van zes toernooien waarin ze er niet in slaagden bij de laatste vier te eindigen. Ze waren inmiddels op de wereldranglijst gezakt van de eerste naar de tiende plek.

Graudina en Samoilova, die eerder speelde onder haar meisjesnaam Kravcenoka, werden in augustus in München Europees kampioen. Daar versloegen ze Stam en Schoon in de halve finales. De Nederlandse vrouwen pakten daarna nog wel het brons.