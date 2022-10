Verstappen wacht lastige inhaalrace in Grote Prijs van Singapore

Max Verstappen wacht een moeizame inhaalrace in de Grote Prijs van Singapore wil hij zondag voor de tweede keer de wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De regerend wereldkampioen start vanaf de achtste positie nadat het misging in de kwalificatie en Red Bull zijn coureur in de laatste snelle ronde naar binnen haalde omdat hij anders te weinig brandstof in zijn auto zou hebben.

De 25-jarige Limburger kan op papier in Singapore zijn tweede wereldtitel veroveren. Dan moet hij de race winnen en hopen dat zijn concurrent Charles Leclerc in de Ferrari niet te veel punten haalt. Met Verstappen op de achtste startplek en Leclerc op poleposition is dat scenario echter niet zo kansrijk. Daarbij komt nog eens dat inhalen ook volgens Verstappen lastig is op het Marina Bay stratencircuit.

Verstappen, die al elf races won dit seizoen, staat op 335 punten. Leclerc heeft er 219. Verstappens teamgenoot Sergio PĂ©rez, die naast Leclerc staat op de eerste startrij, is de nummer 3 met 210 punten.

De race start om 14.00 uur Nederlandse tijd.