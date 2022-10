Verstappen zevende in chaotische GP van Singapore, Pérez wint

Max Verstappen moet het vieren van zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 nog even uitstellen. De coureur van Red Bull eindigde in een chaotische Grote Prijs van Singapore als zevende en raakte wat van zijn riante puntenvoorsprong kwijt in het kampioenschap.

Verstappen reed na 42 ronden na een mislukte inhaalactie bij de Brit Lando Norris van McLaren bijna zijn auto van de baan, maar wist via een knap staaltje stuurmanskunst de race te vervolgen. Hij viel wel terug van de vijfde naar de veertiende plaats, maar klom in de slotfase na een nieuwe inhaalrace op naar een zevende plek, die hem 6 WK-punten opleverde.

Het werd alsnog feest bij Red Bull, want Verstappens teamgenoot Sergio Pérez won de race. De Mexicaan haalde bij de start de van poleposition vertrokken Charles Leclerc van Ferrari in en gaf in het vervolg van de race, die de nodige onderbrekingen kende door de vele uitvallers, de koppositie niet meer af. Leclerc werd tweede en Carlos Sainz reed zijn Ferrari naar de derde plaats.

De race op het stratencircuit van Marina Bay moest iets worden ingekort. Er was door een lang uitstel vanwege zware regenbuien net niet genoeg tijd meer om binnen twee uur 61 ronden te rijden.