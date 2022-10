‘Vice-champion’ De Munck gaat nu voor finale bij WK turnen

Turner Loran de Munck richt zich sinds zijn zilveren EK-medaille op het onderdeel voltige alweer op zijn nieuwe doel: het halen van de finale bij de WK in Liverpool. In Rotterdam turnde hij zaterdag bij een WK-kwalificatiemoment naar 15,00 punten.

Dat deed De Munck onder luide aanmoedigingen van zijn teamgenoten, die sinds de EK een nieuwe bijnaam voor hem hebben. “Ze noemen me ‘vice-champion’, echt de hele tijd. Dan gaat het zo van ‘hé vice, kom op vice, let’s go’. Dat is wel grappig. Het is iets dat blijft hangen”, lacht De Munck.

“Ik heb gemerkt dat de boys vaker naar me toe komen om te vragen hoe ik dingen aanpak op voltige. Daarmee merk ik wel dat er iets is veranderd. Mensen kijken op tegen mij, vooral de kleintjes denk ik. Verder is alles vooral lekker hetzelfde gebleven en ben ik nog steeds dezelfde persoon.”

Het EK-zilver zorgde bij De Munck vooral voor extra motivatie en zelfvertrouwen voor de toekomst. “Vooral ook richting de Olympische Spelen van 2024. Ik heb nog meer motivatie om beter te worden en meer uit mezelf te halen om uiteindelijk misschien een keer op die eerste plek te staan.”

Sinds zijn zilveren EK-medaille voelt De Munck echter ook de druk toenemen. “Maar ergens is dat ook maar net hoe groot ik het zelf maak. Want zelf wil ik elke wedstrijd gewoon zo goed mogelijk turnen. Ik merk dat ik altijd wel weer zenuwachtig ben, want ik moet het toch weer laten zien. Tot nu toe kan ik daar goed mee omgaan. Misschien dat ik op de WK meer druk ervaar. Maar ik doe nu vooral gewoon de standaard riedel, mijn eigen ding.”

De Munck nam na de EK een week vrij, waarna hij zich vervolgens stortte op het uitbreiden van zijn oefening in aanloop naar de WK. “Ik merk dat er richting de WK een schepje bovenop moet. Onlangs heb ik voor het eerst een moeilijkheid van 6,5 geturnd. Vandaag turnde ik 6,4. Als ik die oefening strak kan uitvoeren dan moet het goed komen en kun je spreken van een finale-waardige oefening.”

“Het zou mooi zijn als ik de finale haal op de WK”, zei De Munck. Toch is hij bescheiden als hij wordt gevraagd naar mogelijke medaillekansen. “Ik zou het al heel vet vinden om daar überhaupt in de finale te staan. De medaillekansen komen daarna pas. In zo’n finale kan namelijk weer van alles gebeuren.”