Volleybalsters lijden tegen Italië tweede nederlaag op WK

De Nederlandse volleybalsters zijn er bij de WK in eigen land niet in geslaagd te stunten tegen Italië. Oranje verloor in het Arnhemse Gelredome voor 10.000 toeschouwers met 3-1. De setstanden waren 25-13 22-25 25-16 en 25-21.

Nederland was al zeker van een plaats in de tweede ronde nadat de ploeg van bondscoach Avital Selinger had gewonnen van Kenia, Kameroen en Puerto Rico. Maar door ook het verlies vrijdag tegen België neemt het nu twee verliespartijen mee naar Rotterdam, waar Oranje het onder meer moet opnemen tegen toplanden als Brazilië en China. Uit een poule van acht, plaatsen de beste vier landen zich voor de kwartfinales.