Ballerini sprint naar zege in wielerkoers Coppa Bernocchi

De Italiaan Davide Ballerini heeft de Italiaanse wielerkoers Coppa Bernocchi gewonnen. De renner van Quick-Step – Alpha Vinyl was in Legnano de snelste in een sprint van een grote groep. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong werd tweede, de Italiaan Stefano Oldani derde.

De koers ging na een lange aanloop over een lokale omloop waar zeven keer de Piccolo Stelvio moest worden beklommen, een klim van anderhalve kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Zoals vaak leverde het ook dit jaar geen schifting op en snelde een grote groep richting de finish in Legnano.

Voor de 28-jarige Ballerini was het zijn tweede zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van Walloniƫ.