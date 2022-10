Ganna valt werelduurrecord aan op racefiets uit 3D-printer

De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna valt komende zaterdag 8 oktober op een revolutionaire fiets het werelduurrecord aan. Fabrikant Pinarello heeft de tweewieler uit de 3D-printer laten komen en dat is een primeur.

De renner van Ineos Grenadiers onderneemt op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen zijn poging om de 55,548 kilometer van de Brit Daniel Bigham te verbeteren. Ganna is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Hij raakte zijn titel vorige maand bij de WK in Australiƫ kwijt aan de Noor Tobias Foss.

Volgens Pinarello heeft de 3D-printer het mogelijk gemaakt om “vormen en elementen aan te brengen die met de gewone carbon-technieken niet denkbaar zijn”. Ineos noemt de Bolide F HR 3D de snelste fiets ooit ontwikkeld.