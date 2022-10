Hockeysters Oranje hervatten training zonder De Goede

De Nederlandse hockeysters hebben de training hervat zonder Eva de Goede. Paul van Ass, de nieuwe bondscoach van Oranje, stond maandag voor het eerst op het trainingsveld.

De 33-jarige De Goede, die eerder dit jaar revalideerde na een zware knieblessure, heeft volgens de Nederlandse hockeybond KNHB “in goed overleg” besloten geen deel uit te maken van de trainingsgroep. “Van Ass geeft haar nu de ruimte om te herstellen van de pittige periode die achter haar ligt. Bovendien was het een wens van De Goede zich in alle rust voor te kunnen bereiden op haar huwelijk in februari 2023”, aldus de KNHB.

De Goede werd vorig jaar in Tokio voor de derde keer olympisch kampioene. Na de titel liet ze in het midden of ze in 2024 in Parijs opgaat voor haar vierde gouden plak. Ze deed afgelopen zomer wel mee aan het WK in Nederland en Spanje. Oranje pakte daar de wereldtitel.

Van Ass (62), die werd aangesteld als opvolger van Alyson Annan, riep 21 speelsters op voor de trainingsperiode. Mogelijk breidt hij zijn selectie later nog uit. Half december komt Nederland in de Pro League twee keer uit tegen Argentiniƫ.