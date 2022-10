Met zege en snelste ronde in Japan is Verstappen zeker van titel

Max Verstappen krijgt komende zondag zijn tweede kans om ruim voor het einde van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Als de coureur van Red Bull in de Grote Prijs van Japan op het circuit van Suzuka 8 punten of meer pakt dan Charles Leclerc en 6 punten meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez, dan heeft hij zijn tweede titel binnen. Dat is dan op vier races voor het einde, want het kampioenschap telt na Japan nog de grands prix van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.

Er zijn diverse scenario’s mogelijk voor Verstappen om dat te bewerkstelligen, maar de zekerste manier is de race in Japan winnen met als bonus de snelste raceronde. Het maakt dan namelijk niet meer uit uit op welke positie zijn overgebleven rivalen eindigen.

Als de 25-jarige Nederlander op Suzuka wint en de snelste ronde in de race rijdt, krijgt hij 26 punten erbij en komt hij uit op een totaal van 367. Voor zijn grootste belager Leclerc is de tweede plaats dan het hoogst haalbare. Met 18 punten erbij komt de Monegask dan op een totaal van 255 en daarmee is het verschil van 112 punten gemaakt. Dat is namelijk het maximale aantal punten dat nog te verdienen is in de resterende vier races én de sprintrace die nog op het programma staat in de Grote Prijs van Brazilië.

In het vrij onwaarschijnlijke geval dat Leclerc al die races wint en de volle buit van 112 punten pakt, dan nog is Verstappen wereldkampioen, omdat hij dit jaar sowieso meer races won. De Limburger staat op elf zeges, Leclerc won er drie.

Als Verstappen zijn tweede wereldtitel binnen heeft, voegt hij zich in een rijtje illustere namen in de Formule 1. De Nederlander is dan zevende coureur die zich tweevoudig wereldkampioen mag noemen. De Italiaan Alberto Ascari (1952, 1953), de Britten Graham Hill (1962, 1968) en Jim Clark (1963, 1965), de Braziliaan Emerson Fittipaldi (1972, 1974), de Fin Mika Häkkinen (1998, 1999) en de Spanjaard Fernando Alonso (2005, 2006) gingen hem voor. Alonso is van die coureurs als enige ook nog actief in de koningsklasse.

Recordhouders zijn de Brit Lewis Hamilton en de Duitser Michael Schumacher, met beiden zeven wereldtitels.