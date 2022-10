Olympisch schaatskampioen Gao Tingyu slaat seizoen over

De Chinese schaatser Gao Tingyu zal komende winter niet deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden en de wereldkampioenschappen. De olympisch kampioen op de 500 meter neemt rust om te herstellen van blessures, meldde het persbureau Xinhua.

Gao bezorgde China afgelopen winter op de Spelen van Beijing de eerste gouden medaille op het langebaanschaatsen bij de mannen. Bondscoach Li Yan zei dat zijn beste sprinter komend seizoen rust neemt en in 2026 weer in topvorm wil zijn voor de Winterspelen in Milaan en Cortina.

Ning Zhongyan, vorig seizoen sterk in de wereldbekers, is nu het speerpunt van het Chinese team komend seizoen. Het Noorse Stavanger is van 11 tot en met 13 november de eerste halte van de wereldbeker.