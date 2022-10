Rentree Van der Poel op WK gravel

Mathieu van der Poel neemt zondag deel aan het wereldkampioenschap gravelrijden, dat in de Italiaanse regio Veneto wordt verreden. Het wordt Van der Poels eerste optreden sinds hij bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd kort na de start verliet nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht.

Dat gebeurde nadat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander van de ploeg Alpecin – Deceuninck moest zich voordat hij Australië mocht verlaten voor de rechter verantwoorden en kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling. Terug in Brussel betuigde hij spijt.

In Veneto wordt zondag voor het eerst om een door de internationale wielrenunie UCI erkende wereldtitel in het gravelrijden gestreden. Het is een wielerdiscipline die steeds populairder wordt, met dank ook aan koersen als de Strade Bianche. Het WK wordt verreden over een parcours van een kleine 200 kilometer, waarvan ongeveer de helft over onverharde wegen voert. Onder anderen de Slowaak Peter Sagan, de Belg Greg Van Avermaet en de Deen Magnus Cort worden aan de start verwacht.

Van der Poel neemt op 14 oktober ook nog deel aan de Serenissima Gravel, eveneens een gravelrace in Italië. Zijn ploeg meldt dat hij daar zijn zomerseizoen afsluit en dus niet meer op de weg uitkomt. Nog niet bekend is wanneer hij aan het veldritseizoen begint. “Het wordt de eerste gravelrace ooit voor me, maar volslagen onbekend met rijden op onverharde wegen ben ik niet”, zegt Van der Poel in een verklaring van zijn ploeg. “Ik heb vandaag op de gravelfiets getraind. Het voelt als iets tussen wegwielrennen en veldrijden in.”

Over zijn ambities voor zondag blijft Van der Poel voorzichtig. “Ik doe het in de eerste plaats voor de lol. En als ik me zondag goed voel, zal ik zeker proberen een zo goed mogelijk resultaat te behalen.”