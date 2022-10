Swiatek niet in Billie Jean King Cup Finals vanwege druk schema

Tennisster Iga Swiatek heeft zich afgemeld voor de Billie Jean King Cup Finals in Glasgow. De Poolse nummer 1 van de wereld heeft dat gedaan vanwege de overvolle kalender. De eindstrijd van het landentoernooi begint een dag na de WTA Finals, dit jaar gehouden in de Verenigde Staten.

“Ik ben teleurgesteld dat de bestuursorganen in het tennis geen overeenstemming hebben bereikt over de kalender, waardoor we maar één dag de tijd hebben om de wereld over te reizen en van tijdzone te veranderen”, aldus Swiatek. “Deze situatie is niet veilig voor onze gezondheid en kan letsel veroorzaken. Ik ga met de WTA en ITF praten om iets te veranderen. Deze situatie is niet alleen moeilijk voor speelsters zoals ik, maar vooral voor de tennisfans die onze sport steunen.”

De WTA Finals in Fort Worth duren van 31 oktober tot en met 7 november. Een dag na de eindstrijd begint in Schotland al het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup.

De 21-jarige Swiatek pakte vorige maand de titel op de US Open en is veruit de meest succesvolle speelster van dit seizoen. Ze was dit jaar ook de beste op Roland Garros.