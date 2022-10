Veldrijders Van der Haar en Brand naar wereldbekerstart in VS

De veldrijders Lars van der Haar en Lucinda Brand voeren de Nederlandse afvaardiging aan bij de start van de wereldbeker in de Verenigde Staten. Het seizoen begint zondag in Waterloo, een week later staat de wereldbekerwedstrijd van Fayetteville op het programma.

Van der Haar en Brand zijn de regerend Europees kampioenen. Brand (33) won afgelopen seizoen ook de wereldbeker, die werd gedomineerd door de Nederlandse veldrijdsters. Van der Haar (31) was bij de mannen de beste Nederlander op de vijfde plek, achter vier Belgen.

Bondscoach Gerben de Knegt gaat met drie mannen en negen vrouwen naar de Verenigde Staten. “Fem van Empel en Lucinda Brand zijn het seizoen gestart met overwinningen en hopen die lijn door te trekken”, zegt De Knegt. “De strijd met de Canadese en Amerikaanse renners geeft weer een completer beeld van de verhoudingen aan de top. Niet iedereen heeft ervoor gekozen om deze twee wereldbekers op te nemen in hun programma, maar we hebben wel degelijk een sterk blok aan de start staan die kan meedoen voor de zeges.”

Van der Haar rijdt alleen in Waterloo. De nummer 2 van de WK slaat de wedstrijd in Fayetteville over. In die Amerikaanse plaats werden afgelopen seizoen de wereldkampioenschappen gehouden.

De wereldbeker bestaat uit veertien wedstrijden, waarvan twee in Nederland: op 13 november in Beekse Bergen en op 27 november in Hulst. De cross in Rucphen viel onlangs vanwege “onvoorziene omstandigheden” af.