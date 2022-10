Wielrenner Simon Yates mist Ronde van Lombardije na val

De Britse wielrenner Simon Yates moet na een val tijdens een trainingsrit de Ronde van Lombardije aan zich voorbij laten gaan. De 30-jarige renner van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco beëindigt zijn seizoen en gaat zich richten op volgend jaar. Yates, in 2018 winnaar van de Ronde van Spanje, heeft volgens het team lichte verwondingen opgelopen bij zijn valpartij.

“Simon zet een punt achter dit seizoen en gaat nu rusten, herstellen en toewerken naar 2023”, aldus BikeExchange-Jayco. Yates eindigde begin dit jaar als tweede in Parijs-Nice. De Brit stapte zowel in de Giro als de Vuelta af. In Spanje was dat vanwege een coronabesmetting, terwijl hij op de vijfde plaats in het klassement stond. In de Ronde van Italië won Yates twee etappes, waaronder de individuele tijdrit in Boedapest, voordat hij de Giro verliet.

De Ronde van Lombardije is zaterdag de laatste klassieker van het jaar. De renners rijden over 253 kilometer van Bergamo naar Como.