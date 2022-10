Fransman Laporte bezorgt wielerploeg Jumbo-Visma 48e zege

De Franse renner Christophe Laporte van Jumbo-Visma heeft de Belgische wielerkoers Binche-Cemay-Binche gewonnen. De koers in de provincie Henegouwen kreeg extra aandacht omdat kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel er zijn laatste wedstrijdkilometers van dit jaar maakte. De Belg, voor het eerst gehuld in de regenboogtrui, liet het eerste peloton 30 kilometer voor de finish lopen.

Dat gebeurde nadat er na diverse ontsnappingen sprake was van een totale hergroepering. Die werd in de slotronde teniet gedaan op initiatief van de Fransman Tony Gallopin. Er ontstond een sterke kopgroep met onder anderen de Belg Philippe Gilbert, Laporte en de Let Toms Skujins.

Laporte ging er vervolgens vandoor met de Noos Rasmus Tiller in zijn wiel. Die kon op de kasseistrook kort voor de finish niet meer volgen en zo kon de Fransman Jumbo-Visma de 48e overwinning van het seizoen bezorgen. Voor Laporte was het zijn vijfde succes van dit jaar.

Evenepoel finishte enkele minuten later in gezelschap van Iljo Keisse, zijn land- en ploeggenoot die zijn loopbaan beÃĢindigt.