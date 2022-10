Kyrgios hoopt op vrijspraak wegens geestelijke problemen

Nick Kyrgios hoopt dat hij op basis van zijn geestelijke gezondheidstoestand niet vervolgd wordt voor mishandeling. Zijn advocaat verscheen dinsdag op een hoorzitting in Canberra, terwijl Kyrgios in Japan verblijft voor het ATP-tennistoernooi van Tokio.

Michael Kukulies-Smith, de advocaat van Kyrgios, heeft om uitstel gevraagd om de tijd te krijgen om de geestelijke toestand van de Australische tennisser te kunnen onderzoeken.

Begin dit jaar bekende Kyrgios (27), de nummer 20 van de wereld, al dat hij in het verleden tegen een depressie heeft gevochten. “Ik had het gevoel dat ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen”, schreef hij op sociale media. “Ik heb momenten meegemaakt waarin het leek alsof de positieve ‘vibes’ nooit werkelijkheid zouden worden.”

Kyrgios werd in 2021 door zijn ex-vriendin aangeklaagd wegens mishandeling.

“Het enige dat ik in de hand heb, behandel ik naast de baan. Ik doe alles wat ik kan en ik ben hier in Tokio en probeer gewoon goed te tennissen, het momentum voort te zetten en gewoon mijn werk te doen. Dat is het”, liet Kyrgios eerder deze week in Tokio optekenen.

Vermoedelijk wordt de zaak in februari van volgend jaar hervat.