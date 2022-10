Pogacar wint Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine

Wielrenner Tadej Pogacar heeft de Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine gewonnen. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates was na 196 kilometer de de snelste van een groep van zo’n vijftien wielrenners. De Colombiaan Sergio Higuita finishte als tweede, de Spanjaard Alejandro Valverde, bezig aan een van zijn laatste wedstrijden, kwam als derde over de streep. Bauke Mollema werd zevende.

In de finale van de rit,met start in Busto Arsizio en finish in Varese, probeerden tal van renners weg te komen. Sjoerd Bax van Alpecin-Fenix probeerde het en ook de 20-jarige Brit Thomas Gloag van Jumbo-Visma. De Italiaanse routinier Vincenzo Nibali plaatste een aanval met nog 4 kilometer te gaan en de Spanjaard Enric Mas net voor het ingaan van de slotkilometer, maar ze kwamen allemaal niet weg. In de sprint was Pogacar de snelste.

De Sloveen, die vorig jaar in Varese als derde eindigde, volgt op de erelijst de Italiaan Alessandro De Marchi op. Voor Pogacar is het zijn vijftiende zege dit seizoen. Hij won vorige maand nog de GP Montreal.