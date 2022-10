Schreeuwde fan leidt nederlaag darter Van Duijvenbode in

Darter Dirk van Duijvenbode is al in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester uitgeschakeld. Hij verloor van titelverdediger Jonny Clayton in drie sets: 1-2. De Nederlander opende sterk en won de eerste set, maar raakte daarna uit zijn spel en moest de volgende twee sets aan Clayton weggeven. De Nederlander stoorde zich zichtbaar aan het gedrag van het publiek. Hij draaide zich op een bepaald moment na twee pijlen om en keek geïrriteerd de zaal in.

“Ik wil geen excuses zoeken, maar er was iemand in het publiek die continu ‘kom op Jonny’ schreeuwde op het moment dat ik een pijl moest gooien”, lichtte Van Duijvenbode toe op Viaplay. “Er zijn hele fanatieke fans bij en ik heb er niet altijd last van, maar nu ging het in mijn hoofd zitten. Ik heb twee sets lang gezocht naar de beveiliging, maar kreeg geen oogcontact”, aldus de Nederlander, die in 2020 nog als tweede eindigde.

Michael van Gerwen, als derde geplaatst, bereikte wel de tweede ronde. Hij versloeg Gary Anderson in twee sets: 2-0. Van Gerwen won het toernooi al vijf keer. De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot.