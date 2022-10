Bond FIA neemt meer tijd voor controle budgetplafond in Formule 1

De internationale autosportfederatie FIA laat de Formule 1 nog wat langer in spanning over vermeende overschrijdingen van het budgetplafond in het jaar 2021. De bond had eerder aangekondigd dat het woensdag openheid van zaken zou geven, maar meldt nu dat het maandag 10 oktober naar buiten komt met zijn financiële analyse van het jaar 2021, waarin alle teams niet meer dan maximaal 145 miljoen dollar mochten uitgeven aan de bouw en ontwikkeling van hun raceauto’s.

Media brachten vrijdag bij de Grote Prijs van Singapore het geruchtmakende nieuws naar buiten dat twee teams in 2021 meer hebben uitgegeven dan was toegestaan. Het zou gaan om Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, en Aston Martin. Bij Red Bull zou er sprake zijn van een forse overschrijding. Op overtredingen van de financiële regels staan sancties, die in zwaarte variëren van een boete of puntenaftrek en in het ergste geval uitsluiting van de Formule 1.