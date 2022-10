Darter Van Gerwen naar kwartfinales World Grand Prix

Darter Michael van Gerwen heeft de kwartfinales bereikt van de World Grand Prix in Leicester. De Brabander versloeg in de tweede ronde de Engelsman Stephen Bunting in vijf sets: 3-2.

Van Gerwen kwam op achterstand tegen Bunting. Hij miste veel kansen op de dubbel in de eerste set en nadat hij twee pijlen op dubbel acht had gemist sloeg Bunting wel toe. Van Gerwen zette het recht door snel de tweede en derde set te winnen. In de vierde set liet hij zijn tegenstander echter opnieuw profiteren van het missen van de dubbels, waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen.

Van Gerwen won in de vijfde set meteen de eerste leg, die Bunting was begonnen. In de vierde leg van de set sloeg ‘Mighty Mike’ toe door 65 uit te gooien. In de kwartfinales neemt hij het op tegen Chris Dobey uit Engeland.

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot. Van Gerwen won het toernooi al vijf keer.