Miljoenen van overheid voor eerste Europese Paralympische Spelen

Het ministerie van Langdurige Zorg en Sport draagt in totaal 14 miljoen euro bij aan de eerste Europese Paralympische Spelen, die in 2023 in Nederland worden gehouden. Sportkoepel NOC*NSF is blij met het geld om het evenement mogelijk te maken. “We zijn er trots op dat Nederland een groot multisportevenement in de paralympische sporten gaat organiseren”, zegt een woordvoerster.

Minister Conny Helder geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij de bijdrage uitsmeert over drie jaar en het geld vrijmaakt uit het reguliere budget voor topsportevenementen. “Ik wil hiermee als rijksoverheid een eerste stap zetten om een volwaardig Europees topsportevenement voor mensen met een handicap op de kaart te zetten. Het is aan alle betrokken partijen om hier een succes van te maken en de maatschappelijke waarde van dit evenement maximaal te benutten”, schrijft Helder.

“Het evenement geeft onze paralympische atleten een nieuw, aansprekend podium om maximaal te presteren en hun prestaties met een grote groep Nederlanders te delen”, vervolgt Helder. “Daarnaast kan het evenement worden benut voor diverse maatschappelijke doelen, zoals het bevorderen van de inclusie van mensen met een handicap. Dit geldt zowel binnen de sport als daarbuiten.”