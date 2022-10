Route olympische marathon Parijs eert vrouwen in Franse Revolutie

De route van de marathon op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 eert de vrouwen die een protestmars liepen tegen de hoge broodprijs tijdens de Franse Revolutie in 1789. De race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer voert vanuit het centrum van de Franse hoofdstad naar Versailles en weer terug. Onderweg passeren de hardlopers beroemde bezienswaardigheden als de Eiffeltoren, het Louvre, het Palais Garnier en de Jardins des Tuileries. Het parcours kent ook ongewoon veel hoogtemeters, namelijk 436.

Voor het eerst in de olympische historie sluiten de vrouwelijke marathonlopers het atletiekprogramma af. De mannen lopen de marathon een dag eerder. Het traject volgt grotendeels de route die duizenden woedende vrouwen in oktober 1789 liepen naar het paleis van koning Lodewijk de zestiende om te protesteren tegen de broodprijzen. Ze dwongen de koning met hen terug te marcheren naar het centrum van de stad. “We proberen enige betekenis te geven aan onze evenementen en het kiezen van dit parcours was een goede manier om dat te doen”, vertelde directeur Tony Estanguet van de organisatie van Parijs 2024. “We willen echt vernieuwen.”