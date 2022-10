Van de Zandschulp treft Djokovic op tennistoernooi Astana

Botic van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Astana op tegen Novak Djokovic. De Nederlandse tennisser had zich maandag al gekwalificeerd ten koste van Beibit Zjoekajev uit Kazachstan. Twee dagen later was de Serviër Djokovic in twee sets (6-1 6-1) te sterk voor de Chileen Christian Garin. Djokovic, als vierde geplaatst in de Kazachse hoofdstad, had net iets meer dan een uur nodig.

Van de Zandschulp, de nummer 34 van de wereld, speelde nooit eerder tegen Djokovic. De Serviër, lang de aanvoerder van de wereldranglijst, is met name vanwege zijn weigering zich te vaccineren tegen Covid-19, weggezakt en staat nu zevende. Hij miste onder meer de Australian Open en de US Open, maar won tussendoor wel Wimbledon. Daar waren vanwege het ontbreken van Russische en Belarussische tennissers geen punten voor de wereldranglijst te verdienen.

Djokovic won afgelopen zondag het toernooi van Tel Aviv. Dat was het eerste toernooi – buiten de Laver Cup – waarin hij uitkwam sinds Wimbledon afgelopen zomer.