Van der Vorst: boksfederatie IBA wordt gegijzeld door Rusland

De beslissing van de Internationale boksbond IBA om boksers uit Rusland en Belarus per direct weer mee te laten doen aan wedstrijden, is niet gegrond in politieke neutraliteit en geeft niet de belangen van de bokswereld weer. Dat zegt voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond. “Het is een besluit uit de geopolitieke agenda van de Russische regering opgelegd aan de bokssport.”

“Het is duidelijk dat de IBA gegijzeld is door het Russische bewind”, stelt Van der Vorst. “Dat staat klaar om de bond ongeacht de kosten onder hun controle te houden. En dat is totaal onacceptabel.”

Sinds de Russische invasie in februari in Oekraïne werden boksers uit Rusland en Belarus geweerd vanwege de rol van de landen in het conflict. Vorige week pleitte de Russische voorzitter van de IBA, Oemar Kremlev, al voor het weer toelaten van de sporters uit de landen. Veel andere sportbonden sluiten Russen en Belarussen nog uit. Van de IBA mogen de sporters nu weer deelnemen onder hun eigen vlag en krijgen ze ook hun volkslied te horen als ze een gouden medaille winnen.

“De meest recente beslissing van de IBA om sporters van Rusland en Belarus weer onder hun eigen vlag te laten deelnemen aan wedstrijden van de IBA tast de integriteit van het boksen aan, wat op dit moment al het meest problematische aspect van de federatie is”, stelt Van der Vorst, die eerder werd uitgesloten van de voorzittersverkiezing waarin hij het wilde opnemen tegen Kremlev. “Het staat ook in schril contrast met de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die zijn doorgevoerd door de overweldigende meerderheid van andere sportbonden. En het zondert de IBA nog verder af van de olympische beweging.”

Van der Vorst wil een front vormen met andere landen in het streven het boksen olympisch te houden. “Samen met veel afgevaardigden van de nationale boksfederatie kijken we naar manieren om de integriteit van de bokscompetitie te waarborgen en zullen we onze strijd voortzetten om de olympische toekomst van het boksen veilig te stellen, met of zonder de IBA.”