Verstappen denkt dat regen zijn titelrace in Japan kan opschudden

Formule 1-coureur Max Verstappen kijkt uit naar de Grote Prijs van Japan dit weekend. Volgens de 25-jarige Nederlander kan de verwachte regen zondag de race opschudden en voor een “spannende wedstrijd met wisselende omstandigheden” zorgen. Op het circuit van Suzuka krijgt de coureur van Red Bull zijn tweede kans op het behalen van zijn tweede wereldtitel, die hij in ieder geval pakt als hij de race wint en de snelste ronde rijdt.

“We kijken uit naar Suzuka omdat we als team op dreef zijn. We hebben nu veel races op rij gewonnen en die lijn willen we natuurlijk vasthouden.” Verstappen beleefde afgelopen weekend zelf een teleurstellende Grote Prijs van Singapore en eindigde als zevende, maar hij zag zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez winnen.

Verstappen won de GP van Japan nog nooit. De race keert terug na drie jaar afwezigheid door coronabeperkingen. Op Suzuka kan Verstappen de derde coureur in de geschiedenis worden die vier races voor het einde zeker is van de titel. Michael Schumacher en Sebastian Vettel deden dat eerder.