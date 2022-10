Directeur Veneberg verruilt wielerbond KNWU voor triatlonbond

Thorwald Veneberg legt zijn functie van directeur bij de Nederlandse wielerbond KNWU per 1 november neer. De 44 jaar oude Veneberg gaat aan de slag als algemeen directeur van de NTB, de Nederlandse Triathlon Bond.

“Ik denk dat het een goed moment is, nu we als KNWU in transitie zijn naar een nieuw besturingsmodel, dat er ruimte komt voor een directeur-bestuurder”, aldus Veneberg. “Een nieuw persoon met een frisse kijk en energie.”

In de zomer van 2018 volgde Veneberg bij de wielerbond Vincent Luyendijk op als directeur. Oud-renner Veneberg was eerder bondscoach op de weg en technisch directeur bij de bond.

De KNWU gaat eerst op zoek naar een interim-directeur, om dan in een later stadium een directeur-bestuurder aan te stellen die past bij de nieuwe structuur. “De KNWU bevindt zich momenteel in een complexe transitie waarbij in het komende najaarscongres een statutenwijziging voorligt om in de loop van 2023 over te gaan van een hoofdbestuur naar een raad van toezicht, van een congres naar een ledenraad, van een directeur naar een directeur-bestuurder en waarbij tevens de afdelingen en districten worden opgeheven”, aldus de bond.