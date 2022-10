Schopman en Reid verkozen tot beste hockeytrainers van het jaar

Janneke Schopman is verkozen tot beste hockeytrainer van de nationale vrouwenploegen van dit jaar. De Nederlandse bondscoach van India kreeg 38,2 procent van de stemmen, meldt de internationale hockeybond FIH. Aan de stemming deden experts, fans, media en de nationale teams mee. De mening van de experts woog zwaarder mee (40 procent), dan die van de andere drie groepen (ieder 20 procent).

Schopman, die met India als derde eindigde in de Pro League, hield Jamilon Mülders (28,2 procent) onder zich. De Duitser was de coach van de Nederlandse vrouwen, die de wereldtitel wonnen. De Australische Katrina Powell (coach van haar eigen land) eindigde als derde in de verkiezing met 19,5 procent.

Bij de mannenteams ging de prijs ook naar de bondscoach van India, de Australiër Graham Reid (31,4 procent). Jeroen Delmee, trainer van Oranje, werd tweede met 26,9 procent.