Van de Zandschulp kan Djokovic niet verrassen in Kazachstan

Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Astana niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Novak Djokovic. De beste tennisser van Nederland verloor op het indoortoernooi in Kazachstan met 6-3 6-1 van de mondiale nummer 7.

Het was pas de eerste keer dat de 27-jarige Van de Zandschulp tegen de 21-voudig grandslamkampioen speelde. De nummer 34 van de wereld speelde al wel twee keer tegen Rafael Nadal. Vorig jaar verloor hij zowel op Roland Garros als op Wimbledon van de Spanjaard, in het bezit van 22 grandslamtitels.

De 35-jarige Djokovic, die geen volledig seizoen draait, heeft sinds Roland Garros niet meer verloren. Hij won sindsdien Wimbledon en pakte vorige week zonder setverlies de titel in Tel Aviv. De voormalig nummer 1 van de wereld ontbrak de afgelopen maanden in de Verenigde Staten, omdat hij zich niet heeft gevaccineerd tegen het coronavirus.

Djokovic had tegen Van de Zandschulp aan een break in de zesde game genoeg om de eerste set binnen te halen. De Serviër kwam in de tweede set op een comfortabele 4-1-voorsprong, voordat Van de Zandschulp nog even tegenstribbelde. Nadat Djokovic echter een breakpoint had weggewerkt, haalde hij de partij binnen.