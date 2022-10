Volleybalsters op WK strijdend ten onder tegen China

De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in eigen land de eerste nederlaag in de tweede groepsfase geleden. China was in de Rotterdamse Ahoy met 3-2 in sets te sterk voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger, die strijdend ten onder ging (22-25 25-21 25-15 18-25 15-12).

Oranje staat na zeven wedstrijden op vier overwinningen, één minder dan België en Japan, twee minder dan China, Brazilië en Italië. De ploeg moet nog spelen tegen Brazilië en Japan. De beste vier teams uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.

Selinger had na het sterke optreden in de wedstrijd tegen Argentinië een basisplek ingeruimd voor Elles Dambrink. De 19-jarige speelster nam de plaats in van Celeste Plak. Daarnaast begonnen Juliët Lohuis, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Eline Timmerman en libero Myrthe Schoot.

Na wedstrijden tegen Puerto-Rico, België, Italië en Argentinië, waarin Oranje matig begon in de eerste set, waren de speelsters van Selinger tegen China wel meteen bij de les. Een spannende eerste set viel in de slotfase in het voordeel uit van Nederland. Buijs scoorde na een lange rally op 22-22 en met een goed blok werd de set gepakt.

In de tweede set knokte Oranje zich terug van een achterstand en nam zelf een kleine voorsprong met 16-14. Dat kon de ploeg van Selinger echter niet volhouden. De Chinese speelsters, de nummer 3 van het vorige WK en de olympisch kampioenen van 2016, waren effectiever en scoorden vanaf 21-22 drie punten achter elkaar. China werd sterker en overklaste Nederland daarna in de derde set (25-15).

Oranje richtte zich op in de vierde set, nam een kleine voorsprong met 7-4 en liep met een goede blocks van Lohuis en Timmerman verder uit. Op 24-18 serveerden de Chinezen in het net en was de stand weer helemaal gelijk. In de beslissende set nam China een voorsprong van 6-4 en 9-5. Die laatste achterstand kon Oranje niet meer repareren. Op 14-12 maakte China het op het derde matchpoint af.