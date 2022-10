Atletiekunie: bepaalde omgangsvormen hadden anders moeten zijn

De Atletiekunie zegt berichten over intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren in de topatletiek deels te herkennen en “beseft dat bepaalde omgangsvormen anders hadden moeten zijn”. “Als hierdoor personen beschadigd zijn, betreuren wij dat ten zeerste”, meldt de bond in reactie op een artikel van Trouw en NRC, waarin atleten en coaches klagen over het topsportklimaat in de afgelopen 4,5 jaar.

De Atletiekunie zegt dat “een aantal signalen” mede de aanleiding was om eind vorig jaar de topsportcultuur te verbeteren. “De Atletiekunie is zich bewust van de veranderende samenleving en is daarom al enige tijd bezig met coaches en atleten om een goede en veilige omgeving te creëren.” Tegelijkertijd spreekt de bond zich uit tegen “ongenuanceerde passages in het artikel, waarbij zaken voor alle betrokkenen in een negatief daglicht worden geplaatst”.

Trouw en NRC schreven dat onder leiding van technisch directeur Ad Roskam – die binnenkort vertrekt bij de Atletiekunie – en de vorige week gestopte hoofdcoach Charles van Commenée de afgelopen 4,5 jaar het topsportklimaat is verslechterd. “Omgangsvormen verhardden, ethische grenzen zijn overschreden en de sociale veiligheid nam af”, staat in het artikel van Trouw. Ook zou Van Commenée er bij bondscoach Grete Koens op hebben aangedrongen om een kijkje te nemen bij Alberto Salazar, de voormalig trainer van atlete Sifan Hassan die inmiddels is geschorst voor het overtreden van dopingregels.

Roskam, die eerder bekendmaakte dit najaar na acht jaar zijn functie neer te leggen, zegt dat “elke persoon die zich onheus bejegend voelt” er wat hem betreft één te veel is. “Er is veelvuldig gesproken met de atleten en coaches die in het artikel hun zegje doen. Dat daarin niet altijd de juiste toon is getroffen en mensen dat als kwetsend hebben ervaren vind ik erg vervelend.”

Onder Roskam en Van Commenée is Nederland in de atletiek uitgegroeid tot een toonaangevend land, dat op elk groot toernooi medailles haalde. Het hoogtepunt waren de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar, waar acht medailles werden veroverd. Bij de afgelopen EK in München behaalde de ploeg zes medailles en eindigde Nederland als vijfde in de medaillespiegel.