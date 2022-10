Bol bij laatste drie voor prestigieuze atletiekprijs

Atletiekfederatie European Athletics heeft bekendgemaakt dat Femke Bol tot de drie kanshebbers behoort voor de prijs van Europees atlete van het jaar. De drievoudig Europees kampioene neemt het in de verkiezing op tegen de Belgische zevenkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich.

European Athletics onthulde half september een shortlist van tien namen, waarna publiek, aangesloten federaties, media en experts konden stemmen.

De 22-jarige Bol werd in augustus in München Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4×400 meter estafette. Een maand eerder veroverde Bol op de WK in Eugene zilver op de 400 meter horden.

Thiam (28) werd in München Europees kampioene zevenkamp en veroverde de gouden medaille op de WK. Mahoetsjich (21) greep dit jaar de wereldtitel hoogspringen indoor, veroverde zilver op de WK en kroonde zich tot Europees kampioene.

De winnares wordt op 22 oktober bekendgemaakt tijdens de Golden Track-awards in het Estse Tallinn. Sifan Hassan ontving vorig jaar de prijs na haar twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio.