Debutant Verhorstert uitgeschakeld door titelhouder op WK judo

Judoka Ivo Verhorstert is op de WK in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld. De 21-jarige debutant verloor in de klasse tot 66 kilogram van de Japanse titelhouder Joshiro Maruyama, tweevoudig wereldkampioen.

Na zo’n 2 minuten werd Verhorstert door de Japanner op zijn rug geworpen: ippon. Verhorstert is de nummer 31 van de wereld, Maruyama staat drie plekken hoger op de mondiale ranglijst. Maruyama werd in 2019 en 2021 wereldkampioen in de klasse tot 66 kilogram: vorig jaar in Boedapest en drie jaar geleden in Tokio.

Verhorstert is de enige Nederlandse judoka die vrijdag in actie kwam in Oezbekistan. De WK judo zijn donderdag begonnen.