Kickbokser Overeem vindt gevecht met Hari strijd om wereldtitel

Kickbokser Alistair Overeem vindt dat zijn gevecht met Badr Hari van zaterdag in het Arnhemse Gelredome “technisch gezien de strijd om de wereldtitel is”. De 42-jarige Nederlander had nu liever tegen regerend wereldkampioen Rico Verhoeven willen vechten, maar daar kwam het niet van. Omdat de titelhouder eigenlijk elk jaar zijn kampioenschap moet verdedigen en Verhoeven dat niet doet, vindt Overeem Verhoeven niet meer de wereldkampioen.

Organisator Glory bevestigde op een voorbeschouwende persconferentie die regels, maar topman Scott Rudmann zegt dat Verhoeven daar een uitzondering op heeft gehad. “Hij had een blessure. En omdat hij al tien jaar wereldkampioen is en tegen iedereen heeft gevochten, hebben we besloten hem wat extra tijd en een verdiende pauze te geven. Maar hij zal heel snel de kampioensgordel verdedigen.”

Verhoeven en Overeem zouden eigenlijk vorig jaar met elkaar om de titel strijden, maar Overeem was toen geblesseerd aan zijn rug. Voor de Glory-debutant bestaat er geen twijfel dat hij zaterdag Hari verslaat en dat hij daarna alsnog van Verhoeven wint in een titelgevecht.

Verhoeven komt eind deze maand eerst in actie op zijn eigen evenement ‘Hit It’ tegen Hesdy Gerges, zijn eerste wedstrijd sinds hij vorig jaar oktober met succes zijn wereldtitel zwaargewicht verdedigde tegen Jamal Ben Saddik.