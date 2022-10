Verstappen in de regen zesde in eerste training voor GP van Japan

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Japan de zesde tijd neergezet. De Nederlandse coureur, die zich zondag kan verzekeren van zijn tweede wereldtitel, reed in de regen slechts een paar rondjes over het circuit van Suzuka. De Spanjaard Fernando Alonso klokte de beste rondetijd: 1.42,248. Verstappen zat daar ruim 1,1 seconde boven.

Vanwege de regen was het voor de Formule 1-coureurs niet mogelijk om snelle rondetijden neer te zetten. Op sommige plekken van het circuit lagen zelfs plassen. Aan het begin van de sessie gebruikten de coureurs die toch de baan op kwamen daarom de regenbanden (full wets). Verstappen en Sergio Pérez, zijn Mexicaanse teamgenoot bij Red Bull, kwamen na ruim een half uur wachten in de pits het circuit op met de zogeheten intermediates. De Nederlander zette op die band direct de op dat moment beste tijd neer.

Terwijl Verstappen na vier rondes al weer de pits op zocht en daar uit zijn auto klom, doken heel wat coureurs onder zijn tijd. Achter Alonso (Alpine) eindigden de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc respectievelijk als tweede en derde. Zij gaven beiden ruim drie tienden van een seconde toe op de 41-jarige Spanjaard. Leclerc schoot op het natte asfalt nog even de grindbak in, maar de Monegask kon zonder schade verder rijden. Ook de Canadees Nicholas Latifi van Williams belandde kort buiten de baan toen hij zich verremde.

Om 08.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training van een uur. De race gaat zondag om 07.00 uur van start.

Verstappen had vorige week in Singapore zijn eerste kans om wereldkampioen te worden, maar hij was dan wel afhankelijk van de resultaten van zijn concurrenten Leclerc en Pérez. In een voor hem teleurstellend verlopen weekeinde kwam de kopman van Red Bull niet verder dan de zevende plaats. Pérez won, voor Leclerc.

In Japan kan Verstappen op eigen kracht wereldkampioen worden. Als hij de GP wint én de snelste raceronde rijdt, is hij vier races voor het einde van het seizoen zeker van de wereldtitel. In andere gevallen is Verstappen afhankelijk van de prestaties van Leclerc en Pérez, op wie hij respectievelijk 104 en 106 punten voorsprong heeft.