Verstappen vindt natte training niet representatief voor race

Max Verstappen was niet ontevreden na de tweede vrije training van de Grote Prijs van Japan. De huidige wereldkampioen noteerde op het natte circuit van Suzuka de derde tijd, achter de beide Mercedessen.

“Het regende vandaag uiteraard veel, dus de twee sessies zijn niet echt representatief voor hoe het tijdens de kwalificatie en de race zal zijn. Het is goed om weer op de baan te zijn en het is altijd fijn om hier in Suzuka te zijn”, verklaarde Verstappen.

“We hadden nog meer regen verwacht, dus het is lekker dat we zo lang op de baan waren. Het is nog onduidelijk waar we staan met de snelheid in de regen, maar we hebben wat standaard set-ups kunnen doen. We beginnen morgen als het droog is bijna weer vanaf nul, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Ik denk niet dat het een groot verschil zal maken op de grid”, aldus Verstappen.

De 25-jarige Nederlander, die in totaal tot 24 ronden kwam in de tweede oefensessie, reed met 1.42,786 zijn snelste ronde. Alleen de Mercedessen van George Russell (1.41,935) en vijfvoudig winnaar Lewis Hamilton (1.42,170) waren sneller.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat de Grote Prijs van Japan op het programma staat. De laatste twee jaar werd de Grote Prijs afgelast vanwege de coronapandemie.

De race is zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen kan zich in Suzuka verzekeren van zijn tweede wereldtitel op een rij. Zaterdag om 05.00 uur is eerst nog de derde vrije training, gevolgd door de kwalificatie om 08.00 uur.