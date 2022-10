Amerikanen Fritz en Tiafoe spelen tennisfinale Tokio

De finale van het ATP-toernooi in Tokio gaat tussen de Amerikaanse tennissers Frances Tiafoe en Taylor Fritz. Beiden wonnen zaterdag hun halve finale. Tiafoe versloeg in drie sets de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo (6-2 0-6 6-4), Fritz rekende af met de Canadees Denis Shapovalov in drie sets (6-3 5-7 (5) 6-3).

Tiafoe is als vierde geplaatst in Tokio. Hij baarde vorige maand opzien door Rafael Nadal te verslaan op de US Open en de laatste vier te bereiken van het grandslamtoernooi in New York. De 24-jarige Amerikaan kan in de Japanse hoofdstad zijn tweede toernooi winnen.

De als derde geplaatste Fritz mikt op zijn vierde ATP-titel. Hij won dit jaar al de masters van Indian Wells en het toernooi in Eastbourne.