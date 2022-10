‘Beweeglijke beer’ Spijkers is op de judomat voor niemand bang

Judoka Jur Spijkers schept niet graag op over zijn kwaliteiten op de tatami, maar voor iemand van 132 kilogram is hij vrij beweeglijk. “Het is moeilijk voor een heel zware gast om grip op mij te krijgen, want ik probeer constant te bewegen, zodat een tegenstander steeds op mij moet reageren en ik hem een stapje voor ben”, zegt de 25-jarige Tilburger, die op de WK in Tasjkent tot de kanshebbers behoort voor een medaille bij de zwaargewichten, de mannen van 100 kilo en meer.

“Er staan beren van kerels tegenover mij, maar ik ben voor niemand bang”, zegt Spijkers, die eerder dit jaar voor het eerst de Europese titel veroverde bij de zwaargewichten. “Ik weet dat ik in staat ben een medaille te winnen en met goud ga je de geschiedenisboeken in, maar ik houd me er niet te veel mee bezig. Ik moet mijn beste judo laten zien en dan kan ik van iedereen winnen. Het moet allemaal kloppen, ook mentaal. Zo moet je thuis alles op orde hebben, want dat zorgt voor rust in je hoofd en ik heb gemerkt dat dat heel belangrijk is.”

Spijkers maakt zich evenmin druk over de tegenstanders die hij mogelijk treft. “Ik sta hoog op de wereldranglijst, maar die ranking kan me gestolen worden. Die geeft geen goed beeld van de verhoudingen. Er zijn heel goede judoka’s die maar weinig toernooien doen en daardoor ook minder punten verdienen voor de wereldranglijst. Ik weet van bijna alle jongens in mijn klasse wel hoe ze judo├źn, maar ik bereid me niet heel specifiek voor op een mogelijke tegenstander. Ik maak wel tactische plannen met mijn coach.”

Spijkers voelt zich thuis in de categorie van de 100-plussers. “De categorie is heel divers met reuzen van 160 tot 170 kilo en mannen die net boven de 100 kilo uitkomen. Dat is de charme van de zwaargewichten. Mijn ideale gewicht is 132 kilo en daar train ik ook wel op, want bij dat gewicht profiteer ik het meest van mijn beweeglijkheid. Ik doe ook veel aan conditietraining, want als je zo’n beer tegenover je hebt staan, mag je geen halve seconde verslappen, anders neemt hij je te grazen.”

Spijkers komt op de WK in de hoofdstad van Oezbekistan komende woensdag (12 oktober) in actie.