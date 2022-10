Djokovic naar finale in Astana na plotselinge opgave Medvedev

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Daniil Medvedev geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Astana. Na de tweede set, die in een tiebreak door Djokovic was gewonnen, gaf Medvedev plotseling op. De Rus, de mondiale nummer 4, had de eerste set met 6-4 gewonnen.

Toen Djokovic zich wilde gaan klaarmaken voor de derde set, kwam Medvedev hem de hand schudden. Niet veel later stopte Djokovic, de nummer 7 van de wereld, verbouwereerd zijn rackets in zijn tas. Medvedev had nog geen blessurebehandeling ondergaan en leek fysiek in orde.

In de spannende tiebreak, met 8-6 gewonnen door Djokovic, miste Medvedev bij 5-5 een eenvoudige volley, waardoor hij verzuimde om op matchpoint te komen. Niet veel later sloeg de Serviër toe na een verkeerd geraakte bal van Medvedev.

Zondag neemt Djokovic het in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die de Rus Andrej Roeblev met 4-6 6-4 6-3 versloeg.

Djokovic kan in Kazachstan zijn derde titel op rij veroveren. In de zomer was hij de beste op Wimbledon en vorige week schreef hij het toernooi van Tel Aviv op zijn naam. Tussen die twee toernooien door kwam hij niet in actie, omdat hij het Amerikaanse hardcourtseizoen oversloeg aangezien hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.