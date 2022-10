Golfer Van Driel zakt weg op Spaans Open

Golfer Darius van Driel is op het Spaans Open weggezakt naar de gedeelde achttiende plek. De 33-jarige Van Driel ging in Madrid op de derde dag rond in 72 slagen, aanzienlijk meer dan bij zijn eerste en tweede ronde. De Nederlander noteerde slechts één birdie en twee bogeys.

Van Driel had op de openingsdag slechts 63 slagen nodig voor de achttien holes en ging na de eerste ronde aan de leiding. Vrijdag noteerde hij een score van 69, twee slagen onder het baangemiddelde. Hij staat nu op -9.

Joost Luiten gaat de laatste dag in als gedeeld 35e. Hij kwam net als op vrijdag tot een score van 68 en staat in totaal op -6. Daan Huizing en Wil Besseling staan 51e met -3.

De leiding is in handen van thuisfavoriet Jon Rahm, die dankzij een score van -6 naar -16 ging. De Spanjaard heeft één slag voorsprong op Min Woo Lee uit Australië.